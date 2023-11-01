Рашад Маккантс назвал игрока «Клипперс», которому может не понравиться переход Хардена

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккантс высказался о переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Помимо Хардена, у них есть ещё четверо защитников, и что делать? Кому достанется мяч? Кто и что будет делать? Это трудная задача, чертовски трудная. И мне это не нравится, потому что кто-то может разозлиться, и я думаю, что это будет Расселл Уэстбрук. Расс будет тем парнем, который будет переживать из-за того, что будет слишком много претендентов на то, чтобы владеть мячом. Кому он должен достаться?» — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в результате обмена с «Филадельфией Сиксерс». «Филадельфия» получит за 34-летнего баскетболиста Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина несколько драфтов, а также обмен пиками.