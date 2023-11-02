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Кенни Смит назвал самого недооценённого игрока НБА

Кенни Смит назвал самого недооценённого игрока НБА
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне аналитик и спортивный комментатор Кенни Смит назвал разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука самым недооценённым игроком лиги.

«Однажды меня спросили: «Кто является самым недооценённым баскетболистом в НБА?» И я назвал Расселла Уэстбрука. Я думаю, что на данный момент он самый недооценённый баскетболист», — приводит слова Смита Clutch Points.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда решила отчислить игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Сейчас игроку 34 года.

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