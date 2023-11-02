«Торонто» обыграл «Милуоки», команда Лилларда и Янниса потерпела второе поражение в сезоне

«Торонто Рэпторс» победили «Милуоки Бакс» со счётом 130:111 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам. На его счету 26 очков и семь передач. Разыгрывающий Деннис Шрёдер набрал 24 очка и сделал 11 передач, лёгкий форвард Скотти Барнс — 21, а также сделал 12 подборов. У британца О Джи Ануноби 16 очков на счету, у австрийца Якоба Пёлтля — 14, а также 11 подборов.

У гостей больше всего очков набрал защитник Малик Бизли — 20. Лидеры «Милуоки» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард набрали 16 и 15 очков соответственно. На счету Лилларда также шесть передач. Крис Миддлтон набрал 11 очков, Бобби Портис — 10, а также сделал шесть подборов.

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу в пяти матчах, а «Милуоки» потерпел второе поражение в четырёх встречах.

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