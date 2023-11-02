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«Торонто» обыграл «Милуоки», команда Лилларда и Янниса потерпела второе поражение в сезоне

«Торонто» обыграл «Милуоки», команда Лилларда и Янниса потерпела второе поражение в сезоне
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«Торонто Рэпторс» победили «Милуоки Бакс» со счётом 130:111 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Шрёдер - 24, Барнс - 21, Ануноби - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 8, Буше - 6, Портер - 6, Дик - 5, Темпл - 2, Флинн - 2, Макдэниелс, Янг
Милуоки Бакс: Бисли - 20, Адетокунбо - 16, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Портис - 10, Краудер - 9, Боучэмп - 8, Лопес - 6, Ливингстон - 5, Пэйн - 4, Коннотон - 3, Грин - 2, Джексон - 2, Лопес, Адетокунбо

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам. На его счету 26 очков и семь передач. Разыгрывающий Деннис Шрёдер набрал 24 очка и сделал 11 передач, лёгкий форвард Скотти Барнс — 21, а также сделал 12 подборов. У британца О Джи Ануноби 16 очков на счету, у австрийца Якоба Пёлтля — 14, а также 11 подборов.

У гостей больше всего очков набрал защитник Малик Бизли — 20. Лидеры «Милуоки» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард набрали 16 и 15 очков соответственно. На счету Лилларда также шесть передач. Крис Миддлтон набрал 11 очков, Бобби Портис — 10, а также сделал шесть подборов.

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу в пяти матчах, а «Милуоки» потерпел второе поражение в четырёх встречах.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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