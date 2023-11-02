Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Время лечит». Мори считает, что его отношения с Харденом наладятся

«Время лечит». Мори считает, что его отношения с Харденом наладятся
Комментарии

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори дал комментарий по поводу своих отношений с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Я думаю, что время лечит. Он хотел, чтобы его обменяли, и мы выполнили его просьбу. Честно говоря, я думаю, что он решил поступить так, как я бы не поступил.

Возможно, он так же думает про нас. Думает, что мы должны были действовать быстрее или что-то ещё. Он в любом случае отличный игрок, и он будет делать большие вещи для «Клипперс». Пи Джей тоже. Я рад, что они на Западе», — приводит слова Мори Inquier.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Материалы по теме
Шэмс Чарания назвал возможную дату дебюта Джеймса Хардена в составе «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android