Дэрил Мори прокомментировал обмен Джеймса Хардена в «Клипперс»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори высказался по поводу обмена разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Мы очень рады тому, что принесёт нам этот обмен, поскольку мы сможем и дальше улучшать команду. В результате него мы получили то, что, по нашему мнению, было очень важно для того, чтобы продолжать совершенствоваться и быть командой-чемпионом.

Мы установили планку в июне, когда Джеймс попросил о сделке, и сказали: «Слушайте, если мы сможем довести дело до конца, то это должно быть то, что обычно позволяет вам получить игрока». Когда такой игрок, как Джру Холидэй, перешёл в «Бостон Селтикс» за аналогичный пакет, это стало своего рода подтверждением. Так что мы установили планку, и, очевидно, всё сложилось так, что «Клипперс» уложились в эту цену», — приводит слова Мори Inquirer.