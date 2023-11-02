Перкинс считает, что Харден должен выходить со скамейки запасных в «Клипперс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс выразил мнение, что разыгрывающий Джеймс Харден должен выходить со скамейки запасных в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом он сказал во время NBA on ESPN.

Напомним, в результате обмена «Филадельфия Сиксерс» получила Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Ранее Перкинс поделился мнением о недавнем переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

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