Кавай Леонард оценил навыки Расселла Уэстбрука

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу товарища по команде Расселла Уэстбрука.

«Вы всё ещё можете видеть, что у него есть скорость. Его мысли заняты игрой. Он хочет побеждать. Он конкурентоспособен. Это то, что он делал всю свою карьеру. Вы, ребята, знаете, кто он такой. Он был MVP лиги», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами.