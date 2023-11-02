Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард оценил навыки Расселла Уэстбрука

Кавай Леонард оценил навыки Расселла Уэстбрука
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу товарища по команде Расселла Уэстбрука.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Вы всё ещё можете видеть, что у него есть скорость. Его мысли заняты игрой. Он хочет побеждать. Он конкурентоспособен. Это то, что он делал всю свою карьеру. Вы, ребята, знаете, кто он такой. Он был MVP лиги», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 125
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Расселл - 27, Дэвис - 27, Ривз - 15, Вуд - 10, Реддиш - 8, Кристи - 5, Хэйс - 3, Принс, Каслтон, Фадж, Льюис, Ходж
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Джордж - 35, Уэстбрук - 24, Пауэлл - 12, Зубац - 7, Пламли - 5, Хиланд - 4, Коффи, Миллер, Примо, Такер, Браун, Диабате
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android