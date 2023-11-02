Инглс рассказал, в какую команду однажды перейдёт Митчелл

Бывший партнер Донована Митчелла по команде Джо Инглс сказал, что, по его мнению, действующий игрок «Кливленд Кавальерс» перейдёт в «Нью-Йорк Никс».

«Я думаю, что когда-нибудь он будет играть за «Нью-Йорк», рано или поздно. Это было бы здорово для Нью-Йорка, и я думаю, что это было бы здорово для него. Произойдёт ли это на самом деле — подождем и посмотрим», — сказал Инглс на 97.5 The KSL Sports Zone.

Напомним, сегодня лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 95:89. Митчелл в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 22 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), сделав шесть подборов и четыре результативные передачи. Таким образом, 27-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Кливленда», которому как минимум 20 раз удавалось набирать в играх 30+ очков и попадать 5+ трёхочковых бросков.