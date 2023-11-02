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Тренер «Сакраменто» резко отчитал своих игроков на тренировке

Тренер «Сакраменто» резко отчитал своих игроков на тренировке
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В Сети появилось видео, как тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун резко высказывается в адрес своих игроков на тренировке.

Тренер «Сакраменто» резко отчитал своих игроков на тренировке:

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз». Победу одержали хозяева со счётом 102:101.

Самым результативным игроком матча стал бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Именно он вывел гостей вперёд за 14 секунд до конца.

Ему ответил Клэй Томпсон, который реализовал бросок со средней дистанции за 0,2 секунды до финальной сирены. Всего Клэй набрал 14 очков. Его партнёр по команде разыгрывающий Стефен Карри завершил матч с 21 очком и пятью подборами.

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