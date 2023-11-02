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«Милуоки» — худшая команда в сезоне-2023/2024 НБА по защитному рейтингу

«Милуоки» — худшая команда в сезоне-2023/2024 НБА по защитному рейтингу
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Баскетболисты «Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняли участие в четырёх встречах. На данный момент у клуба из Висконсина две победы и столько же поражений.

Примечательно, что «Милуоки» занимает последнее место в НБА по защитному рейтингу — 120,7. В пятёрку худших коллективов по этому показателю также входят «Индиана Пэйсерс» (120,3), «Вашингтон Уизардс» (118,6), «Юта Джаз» (117,8) и «Хьюстон Рокетс» (116,5).

Следующий матч подопечные Эдриана Гриффина проведут в субботу, 4 ноября. Соперником «Бакс» станет «Нью-Йорк Никс». Встреча пройдёт на арене «Файсерв-форум» (Милуоки, США). Начало игры — 2:30 мск.

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