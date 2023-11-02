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Дюрант намекнул на то, что Крис Пол сильнее Стефена Карри

Дюрант намекнул на то, что Крис Пол сильнее Стефена Карри
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался по поводу Криса Пола, который в минувшее межсезонье перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Уорриорз», которые выиграли четыре чемпионата в нашу эпоху, взяли Криса Пола, который, возможно, является лучшим разыгрывающим этого поколения.

Вообще это спорный вопрос. Я не говорил, что он точно лучший. Тут можно дискутировать», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Напомним, в минувшее межсезонье «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

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