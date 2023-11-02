Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о казахстанской «Астане», с которой команде предстоит встретиться в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Астана» — очень опасный противник. В последних матчах они встречались с серьёзными командами и доказали, что способны победить любого соперника. В составе казахстанского клуба шесть качественных легионеров, которые обладают атлетизмом и отлично атакуют с периметра. Нам нужно показать хорошую игру, чтобы победить», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

УНИКС на домашнем паркете в Казани сыграет с «Астаной» 2 ноября, матч начнётся в 19:00 мск. Команда под руководством Перасовича занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА, который на данный момент не проиграл ни одной встречи.