Клэй Томпсон рассказал о победном броске в матче «Голден Стэйт» – «Сакраменто»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился впечатлениями от победного броска в концовке встречи с «Сакраменто Кингз» (102:101).

«Сегодня вечером я бросал мяч не так хорошо, как хотелось, но я продолжал упорно работать в защите, и думаю, именно поэтому мне удалось забросить этот мяч в концовке встречи.

Я понял, что у нас осталось не так много времени, поэтому просто хотел сделать пару ударов в пол и вышел на свою точку. К счастью, он оказался уверенным и хорошим. Вот что значит быть баскетболистом – делать свою работу с большой уверенностью», – приводит слова Томпсона San Francisco Chronicle.

Напомним, Томпсон исполнил победный бросок в матче с «Сакраменто» за 0,2 секунды до финальной сирены. Это попадание позволило «Голден Стэйт» одержать четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате НБА.