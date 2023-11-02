Перасович – о победе УНИКСа над «Астаной»: важно играть от защиты, каждый внёс свой вклад

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной», который завершился победой действующего чемпиона Единой лиги ВТБ со счётом 96:65.

«На мой взгляд, сегодня мы провели очень хороший матч. В предыдущих играх «Астана» доказала, что является грозным соперником. Они обладают талантом в нападении и умеют забивать. «Астана» обыграла «Пари Нижний Новгород» на выезде, «Автодор» на своей площадке и была близка к домашней победе над «Зенитом».

В таком серьёзном турнире, как Единая лига ВТБ, важно играть от защиты. Считаю, сегодня мы оборонялись агрессивно на протяжении трёх четвертей. За исключением некоторых отрезков во втором периоде, когда допускали ошибки и позволили соперникам набирать лёгкие очки. В любом случае я доволен тем уровнем баскетбола, который мы сегодня показали. Каждый из игроков внёс свой вклад в победу», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.