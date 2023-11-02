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Дэнни Грин – о расторжении контракта с «Сиксерс»: я на 90% распаковал вещи и перевёз семью

Дэнни Грин – о расторжении контракта с «Сиксерс»: я на 90% распаковал вещи и перевёз семью
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Атакующий защитник Дэнни Грин рассказал, что был огорчён тем, как «Филадельфия Сиксерс» расторгла с ним контракт.

«Мне позвонил Дэрил Мори, он хотел, чтобы я услышал это от него. Я ценю то, что он позвонил и проявил ко мне уважение. Но он сказал, что они совершили обмен и получили больше игроков, чем отдали, и, к сожалению, им пришлось меня отчислить. Потому что мой контракт оказался тем, от которого пришлось отказаться.

Это произошло, когда я почти закончил распаковывать все свои вещи. Ещё обиднее то, что я на 90 процентов распаковал вещи. Мы переехали примерно неделю назад, я привёз свою семью. Жену, ребёнка, собак. Мы успели немного обосноваться здесь за семь дней», – приводит слова Грина Sixers Wire.

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