Кайри Ирвинг – о травмах: делаю всё возможное, чтобы разумно относиться к своему телу

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, как проходит его лечение от травмы в сезоне-2023/2024 НБА.

«Я делаю всё возможное, чтобы разумно относиться к своему телу. Просто предпринимаю необходимые шаги вместе с нашим тренерским штабом, чтобы оставаться в форме. Одна из худших вещей — это травмы в предсезонке, но это всё часть игры. Вы же не хотите, чтобы травма отразилась на вас на протяжении всего сезона»», – приводит слова Ирвинга Sports Illustrated.

Отметим, что Ирвинг не принимал участие в последнем матче команды из-за болей в ноге.

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.