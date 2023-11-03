Видеообзор матчей Евролиги за 2 ноября

В четверг, 2 ноября, прошли первые пять матчей 6-го тура группового этапа Евролиги.
В первой встрече дня «Црвена Звезда» одержала победу над «Баварией» — 74:68. Сербская команда выиграла свой второй матч на турнире.
Евролига. «Црвена Звезда» — «Бавария»:
«Фенербахче» взял верх над «Олимпиакосом» — 79:77. Турецкий клуб выиграл пятый матч на турнире.
Евролига. «Фенербахче» — «Олимпиакос»:
«Жальгирис» дома уступил АСВЕЛу — 88:91. Французский клуб одержал первую победу в текущем сезоне Евролиги.
Евролига. «Жальгирис» — АСВЕЛ:
«Олимпия Милан» потерпела четвёртое поражение подряд. Итальянский клуб проиграл «Монако» — 66:72.
Евролига. «Олимпия Милан» — «Монако»:
Испанская «Валенсия» одержала пятую победу в турнире. Команда дома победила «Альбу» — 79:71.
Евролига. «Валенсия» — «Альба»:
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.