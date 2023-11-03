Видеообзор. «Арис» уступил «У-БТ» в матче Еврокубка

В среду, 1 ноября, в матче 5-го тура Еврокубка греческий «Арис» на своей площадке в Салониках проиграл румынскому «У-БТ» из города Клуж-Напока со счётом 59:61.

Для «Ариса» это поражение стало третьим при двух победах и вторым дома. Команда занимает шестую позицию в группе B. «У-БТ» выиграл уже четвёртую встречу и вторую в гостях. На счету команды только одно поражение. Она занимает второе место в группе из 10 команд.

Первой в группе B идёт испанская «Гран Канария», которая одержала победы во всех пяти матчах. В группе A без поражений идут «Париж», который выиграл пять встреч из пяти, и тель-авивский «Хапоэль» (четыре из четырёх).

Еврокубок. «Арис» — У-БТ:

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