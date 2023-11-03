28 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Торонто»

«Филадельфия Сиксерс» победила «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 114:99. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева выиграли все четверти.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков, 13 подборов и семь передач. Тобиас Харрис и Келли Убре набрали по 23 очка. Харрис также сделал семь подборов. На счету Тайриза Макси 18 очков, у турка Фуркана Коркмаза — 10.

Больше всего очков в составе гостей набрал лёгкий форвард Скотти Барнс — 24. На его счету также восемь подборов и восемь передач. О Джи Ануноби набрал 16 очков, Деннис Шрёдер — 13 и сделал 10 передач. У Паскаля Сиакама 10 очков и шесть передач.