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28 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Торонто»

28 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Торонто»
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«Филадельфия Сиксерс» победила «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 114:99. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева выиграли все четверти.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков, 13 подборов и семь передач. Тобиас Харрис и Келли Убре набрали по 23 очка. Харрис также сделал семь подборов. На счету Тайриза Макси 18 очков, у турка Фуркана Коркмаза — 10.

Больше всего очков в составе гостей набрал лёгкий форвард Скотти Барнс — 24. На его счету также восемь подборов и восемь передач. О Джи Ануноби набрал 16 очков, Деннис Шрёдер — 13 и сделал 10 передач. У Паскаля Сиакама 10 очков и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Убре - 23, Харрис - 23, Макси - 18, Коркмаз - 10, Рид - 6, Мелтон - 4, Моррис, Мартин, Бамба, Спрингер, Ковингтон, Хаус
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Ануноби - 16, Шрёдер - 13, Сиакам - 10, Пёлтль - 9, Трент-мл. - 8, Флинн - 6, Буше - 6, Макдэниелс - 5, Темпл - 2, Дик, Янг
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