Бывшая чирлидерша «Нетс» рассказала об интимных встречах с игроками команды

Бывшая чирлидерша «Бруклин Нетс» рассказала, что за время работы у неё случались интимные встречи с игроками команды, но не стала уточнять с какими.

«Разрешено ли встречаться с игроками? На самом деле в нашем контракте написано, что тесная дружба не одобряется. То есть в целом они не говорят, что это запрещено. Они говорят, что это не одобряется. Не думаю, что у игроков есть такое же правило в контракте. Они вроде как могут делать всё, что захотят. Но руководству не нравится, когда мы сближаемся с игроками, потому что они думают, что это мешает работе. Я с этим не согласна. Я проработала там около четырёх лет, и за это время встречалась наедине с парой игроков», — сказала девушка в эфире The Leo and Danny Show.

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