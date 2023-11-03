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Перкинс рассказал, почему Леброн — величайший игрок всех времён и превосходит Джордана

Перкинс рассказал, почему Леброн — величайший игрок всех времён и превосходит Джордана
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, приведя аргументы в пользу того, почему Джеймс — величайший игрок всех времён.

«Вот почему Леброн Джеймс — величайший игрок всех времён. Потому что другой претендент на это звание [Майкл Джордан] не делал этого в свои 38 лет. Мы всё пытаемся найти нового игрока, который займёт этот трон и станет лицом лиги [после Леброна], но пока так и не нашли», — сказал Перкинс в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Леброн принял участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 6,6 передачи.

Леброн — в 90-х?
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Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков:

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