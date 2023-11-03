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Эксперт назвала условие, при котором Зайон Уильямсон сможет претендовать на MVP

Эксперт назвала условие, при котором Зайон Уильямсон сможет претендовать на MVP
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Аналитик НБА Моника МакНатт высказала мнение, что тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сможет претендовать на получение награды самому ценному игроку НБА в случае, если в этом сезоне примет участие в 70 матчах.

«Сможет ли Зайон претендовать на MVP? Если он сыграет в 70 матчах, то, как мне кажется, сможет», — сказала МакНатт в эфире Get Up.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм. Зайон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

Ранее чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что «Нью-Йорк Никс» мог бы стать конкурентоспособным в случае подписания Уильямсона.

Мнение Пирса:
Пол Пирс: «Нью-Йорк» может найти способ заполучить Зайона Уильямсона
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