Аренас объяснил, почему у Уэстбрука не всегда получалось взаимодействовать с Леброном

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мыслями о причинах, по которым связка Леброн Джеймс – Расселл Уэстбрук в «Лос-Анджелес Лейкерс» раскрылась не в полной мере.

«Потому что Расселл Уэстбрук и Леброн играли на одной позиции. Расс не атакующий защитник. Леброн тоже не атакующий защитник. Оба пытались делать одни и те же вещи, а это мешало делу», — сказал Аренас у себя в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс». Во время выступления за «озёрников» Уэстбрук часто подвергался критике болельщиков и экспертов.

Ирвинг и Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье: