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Эксперт высказался о дисквалифицированном Моранте на фоне сплошных поражений «Мемфиса»

Эксперт высказался о дисквалифицированном Моранте на фоне сплошных поражений «Мемфиса»
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте, отбывающем дисквалификацию из-за резонансных видео с оружием.

«Когда Джа Морант на площадке, его команда выигрывает 64% своих матчей. Это заставляет хорошенько поразмышлять о нём. Но в конце концов в НБА дали понять, какого поведения от игрока они ожидают. Они не хотят, чтобы их прибыль была поставлена под угрозу. Он этого не понял и в результате был дисквалифицирован на 25 матчей. Он думал о себе. Потому что если бы он думал о команде, то не оказался бы в таком положении», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

На старте этого сезона «Мемфис» ни разу не побеждал, потерпев уже пять поражений.

Джа Морант играет в баскетбол с детьми:

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