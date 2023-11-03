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Лу Уильямс рассказал, кто из современных баскетболистов величайший игрок всех времён

Лу Уильямс рассказал, кто из современных баскетболистов величайший игрок всех времён
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс назвал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком всех времён. Это заявление Уильямс сделал после матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (130:125), в котором Леброн набрал 35 очков, совершил 12 подборов и отдал семь результативных передач.

«Леброн – величайший игрок всех времён. Подарите ему цветы», — сказал Уильямс в эфире FanDuel.

Ранее с аналогичной позицией по поводу Леброна выступил чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе клуба «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

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