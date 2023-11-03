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Аналитик ESPN: где глубина «Лейкерс»? Команде нужно снизить нагрузку на Леброна Джеймса

Аналитик ESPN: где глубина «Лейкерс»? Команде нужно снизить нагрузку на Леброна Джеймса
Леброн Джеймс
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Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит бережнее относиться к игровым минутам на паркете форварда Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс невероятно хорош. Причина, по которой он делает всё, что захочет, на паркете заключается в том, что он здоровый и свежий. Он способен ускоряться, способен снова отталкиваться от беспокоившей его ноги. Это то, что вы хотите видеть от Леброна в конце сезона.

Команда гордится глубиной состава, но где она была в последние 7-10 дней? Им приходилось полагаться на Энтони Дэвиса и Леброна, и их игровое время увеличилось. Теперь им необходимо снизить нагрузку на Леброна. Это не может повторяться снова и снова», – приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.

Отметим, что ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после первой игры в регулярном чемпионате утверждал, что по ходу сезона нагрузка на Джеймса будет снижаться. Но в последней игре с «Лос-Анджелес Клипперс» (130:125) Леброн провёл 42 минуты за четыре четверти и овертайм.

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