Баскетболист ЦСКА Семён Антонов рассказал о самой памятной игре в карьере

Баскетболист московского ЦСКА Семён Антонов рассказал о самой памятной игре по ходу профессиональной карьеры.

«Самая запоминающаяся игра? Было много достойных игр и за ЦСКА, и за «Нижний Новгород», и за сборную, и за «Тамбов» с «Автодором» по молодости. Не хочется обижать свои собственные заслуги, выделив какой-то определённый матч.

У меня есть чёткий критерий. Хорошая игра — это не та, где ты условно сделал дабл-дабл или стал самым результативным. Ты мог вообще не набирать очки, а сделать то, что помогло переломить ход встречи. На Олимпиаде-2012 в матче группового этапа с Испанией я вышел на одну минуту, забил трёхчочковый, но это попадание помогло разбудить команду. Могу много назвать таких примеров», – приводит слова Семёнова «Спорт-экспресс».