Стив Керр встал на защиту бывшего игрока «Голден Стэйт» Джордана Пула

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вступился за бывшего игрока «воинов» Джордана Пула, которого сделали одним из виновников отсутствия командной химии по ходу прошлого сезона.

«Прежде всего я думаю, что это несправедливо, когда люди просто указывают на Джордана. Это неправильно… Джордан играл фантастически, пока был здесь. Я ненавижу, когда его критикуют. Прошлый год прошёл неудачно по ряду причин, и мы все должны взять вину на себя», – приводит слова Керра Fadeaway World.

Отметим, что ранее тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймон Грин сообщил, что прошлый сезон был ужасным, потому что не было радости на лицах баскетболистов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Голден Стэйт» стартовал с поражения в регулярном чемпионате НБА, но затем одержал четыре победы кряду. Команда на данный момент занимает второе место в Западной конференции, уступая лишь «Нью-Орлеан Пеликанс».