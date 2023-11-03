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Стив Керр встал на защиту бывшего игрока «Голден Стэйт» Джордана Пула

Стив Керр встал на защиту бывшего игрока «Голден Стэйт» Джордана Пула
Джордан Пул
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вступился за бывшего игрока «воинов» Джордана Пула, которого сделали одним из виновников отсутствия командной химии по ходу прошлого сезона.

«Прежде всего я думаю, что это несправедливо, когда люди просто указывают на Джордана. Это неправильно… Джордан играл фантастически, пока был здесь. Я ненавижу, когда его критикуют. Прошлый год прошёл неудачно по ряду причин, и мы все должны взять вину на себя», – приводит слова Керра Fadeaway World.

Отметим, что ранее тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймон Грин сообщил, что прошлый сезон был ужасным, потому что не было радости на лицах баскетболистов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Голден Стэйт» стартовал с поражения в регулярном чемпионате НБА, но затем одержал четыре победы кряду. Команда на данный момент занимает второе место в Западной конференции, уступая лишь «Нью-Орлеан Пеликанс».

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