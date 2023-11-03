Александр Секулич: игра «Локомотива-Кубань» ещё достаточно далека от идеала

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением об игре краснодарской команды после не самого удачного старта в Единой лиге ВТБ сезона-2023/2024.

«Насколько нынешняя игра команды близка к тому, что я хочу видеть? Ещё достаточно далека от идеала. Я уверен, что у нас очень много потенциала для роста. Мы можем – и должны – стать гораздо лучше, как в защите, так и в атаке. Именно поэтому нам сейчас не до того, чтобы фокусироваться на сопернике. Сейчас надо работать над своей игрой», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» после семи проведённых игр в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает десятое место в турнирной таблице. Команда из Краснодара одержала три победы и проиграла четыре матча. Завтра, 4 ноября, подопечные Секулича встретятся с «Пари Нижний Новгород», встреча пройдёт в 17:00 мск.