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Виктор Вембаньяма повторил одно из достижений Шакила О’Нила в первый год в НБА

Виктор Вембаньяма повторил одно из достижений Шакила О’Нила в первый год в НБА
Виктор Вембаньяма
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Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма стал первым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со времён Шакила О’Нила в 1992 году, набравшим не менее 100 очков и 10 блок-шотов в первых пяти играх в НБА.

19-летний француз за первые пять игр в лиге набрал 103 очка и сделал 11 блок-шотов.

Отметим, что 38 очков Вембаньямы в матче с «Финикс Санз» — это третье место по количеству набранных очков новичком «Сан-Антонио» за всю историю существования команды. Ранее этой отметки достигал лишь Дэвид Робинсон.

Напомним, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

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