Капитан ЦСКА Семёнов: ездил на матчи по 22 часа на автобусе, ел в кафе для дальнобойщиков

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов рассказал о сложном пути в профессиональный баскетбол.

«Какой был период в «Тамбове»? Небольшой заработок. «Тамбов» снялся с чемпионата, и в марте была последняя зарплата. Летом мне позвонили и предложили сыграть на Спартакиаде за Владивосток. Они оплачивали перелёт и проживание. Мне 19 лет, сижу без денег, а просить у родителей уже было стыдно. Там мы и пересекались с Максом. В той команде был ещё и Рома Лавров, который сейчас тренер по ОФП в «Руне».

В российской глубинке были холодные раздевалки и отсутствовала горячая вода? Это всё ерунда. Когда ты играешь в баскетбол, то получаешь удовольствие от процесса, не обращаешь внимания на такие мелочи. Помню, однажды мы ехали из Тамбова в Череповец 22 часа на автобусе. Ели в столовых для дальнобойщиков. Это сейчас едешь по трассе, останавливаешься на брендовой заправке и можешь съесть суп, горячее. Раньше это были заведения другого уровня. Однако я вспоминаю это с теплотой. Классные были времена. Рад, что прошёл через такое. И таких ребят много. Вспомни, кто играл за сборную в 2011 и 2012 годах. Из каких городов были эти ребята.

Сергей Быков из Новодвинска, Андрей Кириленко из Ижевска, Виктор Хряпа из Киева, но прошедший становление в Саратове, Никита Шабалкин и Евгений Воронов из Лермонтова, Серёга Моня из Саратова, Андрей Воронцевич из Омска, Виталик Фридзон из Клинцов, Дима Хвостов из Иванова… Говорю это к тому, что если у тебя есть большое желание, есть стержень, то пробиться можно откуда угодно», – приводит слова Семёнова «Спорт-экспресс».