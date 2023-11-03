Стив Керр: ответственно относимся к внутрисезонному турниру, но помним о главной цели

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил о том, как команда относится к внутрисезонному турниру Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не думаю, что усталость станет решающим фактором. Мы ответственно относимся к внутрисезонному турниру, но не собираемся выпускать парней на 45 минут. Помним и о нашей главной цели в лиге.

Матчи нового турнира будут напряжёнными, команды будут бороться за победу, но наши ребята привыкли много играть в баскетбол. Они в хорошей форме, так что я не волнуюсь. Будет интересно», – приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Голден Стэйт» стартовал с поражения в регулярном чемпионате НБА, но затем одержал четыре победы кряду. Команда на данный момент занимает второе место в Западной конференции, уступая лишь «Нью-Орлеан Пеликанс».