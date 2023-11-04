Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

3 ноября проходили заключительные матчи 6-го тура Евролиги. Во втором игровом дне престижного баскетбольного турнира между собой встречались команды из Испании, Турции, Сербии, Греции и Италии.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Баскония» – «Партизан» – 84:83;

«Барселона» – «Панатинаикос» – 80:72;

«Виртус Болонья» – «Анадолу Эфес» – 93:81.

«Барселона», «Виртус Болонья», «Фенербахче» и «Валенсия» имеют одинаковый результат в Евролиге после шести сыгранных матчей – пять побед и одно поражение. Команды занимают со второго по пятое место в турнирной таблице, уступая лишь мадридскому «Реалу», который идёт на данный момент без поражений (5-0).

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