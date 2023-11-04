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Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица
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3 ноября проходили заключительные матчи 6-го тура Евролиги. Во втором игровом дне престижного баскетбольного турнира между собой встречались команды из Испании, Турции, Сербии, Греции и Италии.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Баскония» – «Партизан» – 84:83;
«Барселона» – «Панатинаикос» – 80:72;
«Виртус Болонья» – «Анадолу Эфес» – 93:81.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
84 : 83
Партизан
Белград, Сербия
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Котсар, Костелло, Hrabar, Монеке
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Камински
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 72
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Абринес, Parker, Ннаджи, Sarr, Парра
Панатинаикос: Калаицакис, Guy, Мораитис, Бальцеровски, Самонтуров, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
93 : 81
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Willis, Жижич, Jones
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Барселона», «Виртус Болонья», «Фенербахче» и «Валенсия» имеют одинаковый результат в Евролиге после шести сыгранных матчей – пять побед и одно поражение. Команды занимают со второго по пятое место в турнирной таблице, уступая лишь мадридскому «Реалу», который идёт на данный момент без поражений (5-0).

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