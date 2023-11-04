Видеообзор матчей Евролиги за 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, прошли три матча 6-го тура группового этапа Евролиги.
Испанская «Барселона» одержала пятую победу в турнире, переиграв греческий «Панатинаикос» со счётом 80:72.
Евролига. «Барселона» — «Панатинаикос»:
Испанская «Баскония» с преимущество в одно очко взяла верх над сербским «Партизаном» — 84:83.
Евролига. «Баскония» — «Партизан»:
«Виртус Болонья» также выиграл в пятый раз в текущем розыгрыше Евролиги. Итальянский клуб победил турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 93:81.
Евролига. «Виртус Болонья» — «Анадолу Эфес»:
Ещё один матч 6-го тура между израильским «Маккаби» из Тель-Авива и испанским «Реалом» перенесён на более поздний срок. Мадридский клуб остаётся единственным в нынешнем розыгрыше Евролиги, который ещё не потерпел ни одного поражения.
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.