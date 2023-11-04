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«Денвер» одолел «Даллас», Никола Йокич набрал 33 очка, а Лука Дончич — 34

«Денвер» одолел «Даллас», Никола Йокич набрал 33 очка, а Лука Дончич — 34
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Сегодня, 4 ноября, в Денвере (США) прошёл матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Победу одержали хозяева со счётом 125:114.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 24, Маррей - 18, Гордон - 18, Браун - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 22, Уильямс - 13, Грин - 13, Хардуэй-младший - 9, Джонс - 7, Харди - 6, Пауэлл - 6, Лайвли - 4, Экзам, Проспер, Холмс, Карри

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он почти набрал трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг закончил матч с 22 очками и семью ассистами.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 33 очка и 14 подборов, к которым прибавил ещё и девять передач. Форвард Майкл Портер набрал 24 очка и девять подборов.

Результат матча также пойдёт в зачёт внутрисезонного турнира. Обе команды выступают в группе B вместе с «Нью-Орлеан Пеликанс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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