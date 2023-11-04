«Денвер» одолел «Даллас», Никола Йокич набрал 33 очка, а Лука Дончич — 34

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Сегодня, 4 ноября, в Денвере (США) прошёл матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Победу одержали хозяева со счётом 125:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он почти набрал трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг закончил матч с 22 очками и семью ассистами.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 33 очка и 14 подборов, к которым прибавил ещё и девять передач. Форвард Майкл Портер набрал 24 очка и девять подборов.

Результат матча также пойдёт в зачёт внутрисезонного турнира. Обе команды выступают в группе B вместе с «Нью-Орлеан Пеликанс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.