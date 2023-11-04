Сможет ли Кристапс Порзингис попасть на Матч всех звёзд, играя за «Бостон»?

В межсезонье латвийский бигмен Кристапс Порзингис оказался в «Бостон Селтикс». Несмотря на то, что баскетболист проводит уже свой восьмой год в лиге, ему ни разу не удавалось отобраться на Матч всех звёзд. Поможет ли игра за претендента на чемпионский титул Порзингису, наконец, попасть на эту прославленную игру? Хотим знать ваше мнение.

За четыре игры в новой команде латвиец в среднем набирает 18,8 очка и 7,3 подбора. Матч всех звёзд 2024 года пройдёт 18 февраля в городе Индианаполис (США). Этот город во второй раз в истории принимает мероприятие у себя, первый раз случился в 1985 году.

Формат отбора команд изменится, а, точнее, вернётся к классическому варианту. В матче будут противостоять друг другу команды Восточной и Западной конференции.