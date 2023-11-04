В Денвере пришлось заново наносить трёхочковую линию перед матчем с «Далласом»

В Денвере меняли разметку на площадке из-за того, что трёхочковая линия находилась слишком далеко от кольца. Это заметил баскетболист «Даллас Маверикс» Грант Уильямс.

«Я говорю своим парням: «Не может быть, что-то она находится слишком далеко. Ни один бросок не долетал до кольца. Плюс по восприятию я мог сказать: либо это новая синяя площадка так бросалась в глаза на пустой арене, либо линия расположена дальше нормы. Я сразу понял, что что-то не так», — приводит слова Уильямса ESPN.

Напомним, в НБА стартовал внутрисезонный турнир, во время которого команды выступают на покрытии с обновлённым дизайном. «Денвер» выиграл стартовый матч внутрисезонного турнира, обыграв «Даллас» со счётом 125:114.