В Денвере пришлось заново наносить трёхочковую линию перед матчем с «Далласом»
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В Денвере меняли разметку на площадке из-за того, что трёхочковая линия находилась слишком далеко от кольца. Это заметил баскетболист «Даллас Маверикс» Грант Уильямс.
«Я говорю своим парням: «Не может быть, что-то она находится слишком далеко. Ни один бросок не долетал до кольца. Плюс по восприятию я мог сказать: либо это новая синяя площадка так бросалась в глаза на пустой арене, либо линия расположена дальше нормы. Я сразу понял, что что-то не так», — приводит слова Уильямса ESPN.
Напомним, в НБА стартовал внутрисезонный турнир, во время которого команды выступают на покрытии с обновлённым дизайном. «Денвер» выиграл стартовый матч внутрисезонного турнира, обыграв «Даллас» со счётом 125:114.
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 24, Маррей - 18, Гордон - 18, Браун - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 22, Уильямс - 13, Грин - 13, Хардуэй-младший - 9, Джонс - 7, Харди - 6, Пауэлл - 6, Лайвли - 4, Экзам, Проспер, Холмс, Карри
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