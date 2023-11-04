Эргин Атаман остался недоволен судейством в матче «Барселона» — «Панатинаикос» в Евролиге

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман косвенно затронул тему судейства в Евролиге в последнем матче команды с каталонской «Барселоной».

«Я думаю, что мы допустили много ошибок, и мы должны их проанализировать. Но есть кто-то ещё, кто должен проанализировать свои ошибки на старте сезона», — приводит слова Атамана Eurohoops.

Отметим, что судейская бригада решила не давать неспортивный фол игроку «Барселоны», который бы помог сократить отставание в счёте.

Напомним, «Панатинаикос» уступил на выезде «Барселоне» со счётом 72:80. Греческая команда после шести сыгранных туров в Евролиге занимает 12-е место в турнирной таблице. Афинский клуб одержал победу в двух матчах, проиграв при этом в четырёх.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.