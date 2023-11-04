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Мэджик Джонсон похвастался популярностью «Лейкерс» в НБА

Мэджик Джонсон похвастался популярностью «Лейкерс» в НБА
Мэджик Джонсон
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Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон рассказал о популярности «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешней Национальной баскетбольной ассоциации.

«Посещение матча «Лейкерс» по-прежнему является самым популярным билетом в НБА для знаменитостей, артистов, спортсменов и болельщиков из разных отраслей. Вчера я фотографировался с фанатами со всего мира, которые пришли посмотреть на Леброна и «Лейкерс» прошлой ночью. Фанаты «Лейкерс» по-прежнему лучшие во всём мире», — написал Мэджик Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что недавно Джонсон стал четвёртым спортсменом в мире, состояние которого достигло отметки $ 1 млрд. Ранее это удавалось лишь баскетболистам Майклу Джордану и Леброну Джеймсу и гольфисту Тайгеру Вудсу.

Финансовый успех Джонсона:
Как Мэджик стал миллиардером? Всё о деньгах легенды НБА — речь не только о баскетболе
Как Мэджик стал миллиардером? Всё о деньгах легенды НБА — речь не только о баскетболе

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

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