Стив Керр сравнил Стефена Карри с Майклом Джорданом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил легендарного игрока «Чикаго Булл» Майкла Джордана с разыгрывающим «воинов» Стефеном Карри.

«Я вижу их сходство и различия. Самое большое сходство – это трудовая этика. Майкл, как и Стефен, вкладывает каждую долю энергии в то, чтобы становиться лучше с каждым годом, постоянно находя способы стать ещё лучше.

К тому же общее в них — это фокус и желание соревноваться. Люди не знают, насколько конкурентоспособен Стефен. Они знали, насколько конкурентоспособен Майкл. Но они не знают, насколько конкурентоспособен Карри, потому что видят, как он улыбается, но он убийца. Они с Майклом оба абсолютные убийцы, но они разные как личности», – приводит слова Керра Fadeaway World.