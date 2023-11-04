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Дмитрий Кулагин рассказал о подготовке УНИКСа к матчу с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ

Дмитрий Кулагин рассказал о подготовке УНИКСа к матчу с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ
Дмитрий Кулагин
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Разыгрывающий казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Подготовка к матчу проходит согласно нашему плану и очень насыщенно. За короткий период мы успели понять, как именно необходимо действовать для победы. Наш главный козырь – качественная и агрессивная защита.

Уверен, приезд действующего чемпиона Единой лиги ВТБ соберёт полные трибуны арены в Санкт-Петербурге. Вечер обещает быть жарким. От предстоящей игры жду борьбы на всех участках площадки и зрелищного баскетбола. Главное для меня – приносить пользу своей команде и побеждать в каждом матче», – приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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