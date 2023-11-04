Президент «Олимпии» заявил, что экс-игрок «Зенита» запросил тройное увеличение зарплаты

Президент баскетбольного клуба «Олимпия» (Милан) Панталео Дель'Орко рассказал об особых условиях, которые запросил звёздный разыгрывающий Шабазз Напьер, который ранее выступал в Единой лиге ВТБ за санкт-петербургский «Зенит».

«Мы хотели продлить соглашение с Напьером, но он запросил более чем троекратное увеличение заработка», — приводит слова Дель'Орко Basket News.

Отметим, что в розыгрыше Евролиги сезона-2022/2023 «Олимпия» заняла 12-е место на групповом этапе и не вышла в плей-офф. В прошлом сезоне Евролиги Напьер появлялся на паркете в 12 играх, в которых в среднем набирал 15 очков за игру, совершал 1,8 подбора и отдавал 3,9 результативной передачи. Отметим, что в 2014 году Напьер был задрафтован «Шарлотт Хорнетс» под 24-м номером.