Болельщик «Партизана» арестован по обвинению в сексуальном насилии за поцелуй охранницы

В пятницу, 3 ноября, в рамках баскетбольной Евролиги состоялся матч между испанской «Басконией» и сербским «Партизаном», по ходу которого болельщики команды из Белграда устроили дебош.

Как сообщает Basket News, в четвёртой четверти двое болельщиков команды гостей пнули ногой ограждение и разбили несколько сидений на стадионе. Местная служба безопасности приняла меры и попыталась увести двух фанатов со стадиона, однако во время конфликта один из нарушителей дважды поцеловал девушку — сотрудницу стадиона.

Нарушители были доставлены в местный полицейский участок, а в субботу болельщик «Партизана» был отправлен в суд по подозрению в сексуальном насилии.

Отметим, что игра завершилась победой «Басконии» с минимальным перевесом — 86:85.