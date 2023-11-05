«Орландо» обыграл «Лейкерс», Энтони Дэвис набрал 28 очков, Франц Вагнер — 26

«Орландо Мэджик» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 120:101. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо.

У хозяев самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Франц Вагнер, набравший 26 очков. Его партнёр по команде Паоло Банкеро набрал 25 очков, сделал семь подборов и 10 передач. На счету Коула Энтони 14 очков, у Морица Вагнера — 13 и восемь подборов.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 28 очков, сделал 13 подборов и семь блок-шотов. Также на его счету пять персональных фолов. Леброн Джеймс набрал 24 очка, сделал девять подборов и пять передач.

На счету «Орландо» стало четыре победы при двух поражениях, у «Лейкерс» — по три выигранных и проигранных матча соответственно.