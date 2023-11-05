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«Орландо» обыграл «Лейкерс», Энтони Дэвис набрал 28 очков, Франц Вагнер — 26

«Орландо» обыграл «Лейкерс», Энтони Дэвис набрал 28 очков, Франц Вагнер — 26
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«Орландо Мэджик» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 120:101. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

У хозяев самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Франц Вагнер, набравший 26 очков. Его партнёр по команде Паоло Банкеро набрал 25 очков, сделал семь подборов и 10 передач. На счету Коула Энтони 14 очков, у Морица Вагнера — 13 и восемь подборов.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 28 очков, сделал 13 подборов и семь блок-шотов. Также на его счету пять персональных фолов. Леброн Джеймс набрал 24 очка, сделал девять подборов и пять передач.

На счету «Орландо» стало четыре победы при двух поражениях, у «Лейкерс» — по три выигранных и проигранных матча соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Банкеро - 25, Энтони - 14, Вагнер - 13, Блэк - 11, Битадзе - 10, Саггс - 9, Инглс - 7, Скофилд - 5, Айзек, Хьюстан, Океке, Ховард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 24, Ривз - 20, Расселл - 11, Кристи - 6, Вуд - 6, Реддиш - 2, Хэйс - 2, Каслтон - 2, Фадж, Льюис, Ходж
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