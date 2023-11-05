«Бостон» обыграл «Бруклин», Джейсон Тейтум набрал 32 очка и 11 подборов

Сегодня, 5 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Матч закончился победой гостей со счётом 124:114.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Бостон» Джейсон Тейтум. Он оформил дабл-дабл: 32 очка и 11 подборов. Его партнёр по команде Кристапс Порзингис отметился 22 очками и семью подборами. Новоиспечённый разыгрывающий команды Джру Холидэй почти набрал трипл-дабл: 18 очков, девять подборов и 10 результативных передач.

В составе «Бруклине» стоит отметить атакующего защитника Кэмерона Томаса. В его активе 27 очков и пять подборов. По 19 очков добавили лёгкий форвард Микал Бриджес и разыгрывающий Спенсер Динвидди. Тяжёлый форвард Дориан Финни-Смит набрал 14 очков и восемь подборов.