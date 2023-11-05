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«Бостон» обыграл «Бруклин», Джейсон Тейтум набрал 32 очка и 11 подборов

«Бостон» обыграл «Бруклин», Джейсон Тейтум набрал 32 очка и 11 подборов
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Сегодня, 5 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Матч закончился победой гостей со счётом 124:114.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Внутрисезонный турнир НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Бостон» Джейсон Тейтум. Он оформил дабл-дабл: 32 очка и 11 подборов. Его партнёр по команде Кристапс Порзингис отметился 22 очками и семью подборами. Новоиспечённый разыгрывающий команды Джру Холидэй почти набрал трипл-дабл: 18 очков, девять подборов и 10 результативных передач.

В составе «Бруклине» стоит отметить атакующего защитника Кэмерона Томаса. В его активе 27 очков и пять подборов. По 19 очков добавили лёгкий форвард Микал Бриджес и разыгрывающий Спенсер Динвидди. Тяжёлый форвард Дориан Финни-Смит набрал 14 очков и восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Томас - 27, Бриджес - 19, Динвидди - 19, Финни-Смит - 14, Уокер - 13, Шарп - 11, О'Нил - 6, Смит - 5, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Уилсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Порзингис - 22, Холидэй - 18, Корнет - 11, Хорфорд - 8, Бриссетт - 5, Хозер - 5, Притчард, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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