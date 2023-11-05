Кто являлся лучшим разыгрывающим защитником НБА в 1990-х?

Мы начинаем серию опросов с целью узнать лучших игроков на каждой позиции по последним десятилетиям в НБА. В конце на основании голосований будут составлены лучшие пятёрки каждых десятилетий, которые столкнём ещё в одном опросе в будущем.
Начнём с 1990-х. Кто являлся лучшим баскетболистом на позиции разыгрывающего защитника (в английском варианте — «пойнт-гард»).
Для сравнения мы приведём достижения, касающихся только промежуток между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.
Джон Стоктон: восьмикратный участник Матчей всех звёзд, восьмикратный участник символических сборных лиги, в том числе и два выбора в первую пятёрку.
Гэри Пэйтон: лучший оборонительный игрок лиги (1996), пятикратный участник Матча всех звёзд НБА и шестикратный участник символических пятёрок.
Тим Хардуэй: пятикратный участник Матча всех звёзд, пять раз избран в символические пятёрки по итогам сезона.
Анферни Хардуэй: четыре попадания на Матч всех звёзд и три раза попадал в топ по итогам года.
Кевин Джонсон: три попадания на главный матч звёздного уикенда, три раза Кевин попадала на Матч всех звёзд.