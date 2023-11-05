Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (89:64) в Единой лиге ВТБ.

«Спасибо болельщикам за поддержку, атмосфера на арене была отличная. Что касается игры — мы хорошо изучили соперника, ещё по прошлому сезону знаем, на что они способны. Одержать победу помогло то, что наши парни выполнили план на игру почти идеально. Также важен тот фактор, что набрали форму те наши игроки, которые пропустили старт сезона.

Концентрацию сохраняли все 40 минут. Помним опыт прошлого года, когда вели в счете 9 очков за полторы минуты до конца, но проиграли. В этот раз мы доминировали в каждой четверти. Важно, что наша игра налаживается. Старт сезона у нас не задался. Оправданий, конечно, искать не следует, но всё же на то были некоторые объективные причины. Здорово, что мы их преодолели и стали выигрывать.

Почему сегодня не играл Джордан Морган? Мы решили его поберечь, у него небольшая травма. Мало минут сыграл Владислав Близнюк, но сезон длинный, и он свой шанс обязательно получит. Для меня, как главного тренера, важен итоговый результат, и решения по ротации состава мы принимаем, исходя из тех соображений, которые в тот или иной конкретный момент считаем наиболее подходящими для победы», — приводит слова Секулича официальный сайте «Локомотива-Кубань».