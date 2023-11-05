Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Пари Нижний Новгород»

Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Пари Нижний Новгород»
Александр Секулич
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (89:64) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Спасибо болельщикам за поддержку, атмосфера на арене была отличная. Что касается игры — мы хорошо изучили соперника, ещё по прошлому сезону знаем, на что они способны. Одержать победу помогло то, что наши парни выполнили план на игру почти идеально. Также важен тот фактор, что набрали форму те наши игроки, которые пропустили старт сезона.

Концентрацию сохраняли все 40 минут. Помним опыт прошлого года, когда вели в счете 9 очков за полторы минуты до конца, но проиграли. В этот раз мы доминировали в каждой четверти. Важно, что наша игра налаживается. Старт сезона у нас не задался. Оправданий, конечно, искать не следует, но всё же на то были некоторые объективные причины. Здорово, что мы их преодолели и стали выигрывать.

Почему сегодня не играл Джордан Морган? Мы решили его поберечь, у него небольшая травма. Мало минут сыграл Владислав Близнюк, но сезон длинный, и он свой шанс обязательно получит. Для меня, как главного тренера, важен итоговый результат, и решения по ротации состава мы принимаем, исходя из тех соображений, которые в тот или иной конкретный момент считаем наиболее подходящими для победы», — приводит слова Секулича официальный сайте «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
89 : 64
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Елатонцев - 17, Ведищев - 12, Щербенев - 10, Бэрфорд - 7, Мартюк - 6, Уайт - 6, Емченко - 6, Квитковских - 4, Узинский, Морган, Близнюк
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 15, Коузи - 11, Чадов - 10, Беленицкий - 7, Аллен - 6, Ивлев - 5, Ганькевич - 4, Зечевич - 2, Бабурин - 2, Зоткин - 2, Ганькевич, Рудковский
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android