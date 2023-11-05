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Дарвин Хэм назвал основную причину поражения «Лейкерс» от «Орландо»

Дарвин Хэм назвал основную причину поражения «Лейкерс» от «Орландо»
Дарвин Хэм
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал причину поражения калифорнийской команды от «Орландо Мэджик» со счётом 101:120.

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«Сегодня у нас ничего не получалось. Нельзя построить схему, как играть на подборе. Необходимо просто вырывать этот долбанный мяч, это элементарно. Я не могу нарисовать им, как нужно играть на подборе», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Орландо».

Отметим, что «Лейкерс» за всю игру взяли 40 подборов, а баскетболисты «Орландо» в свою очередь забрали 51 подбор.

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» после старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча («Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс») и уступил также в трёх — от рук «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и в последней игре с «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Банкеро - 25, Энтони - 14, Вагнер - 13, Блэк - 11, Битадзе - 10, Саггс - 9, Инглс - 7, Скофилд - 5, Айзек, Хьюстан, Океке, Ховард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 24, Ривз - 20, Расселл - 11, Кристи - 6, Вуд - 6, Реддиш - 2, Хэйс - 2, Каслтон - 2, Фадж, Льюис, Ходж
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