Дарвин Хэм назвал основную причину поражения «Лейкерс» от «Орландо»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал причину поражения калифорнийской команды от «Орландо Мэджик» со счётом 101:120.

«Сегодня у нас ничего не получалось. Нельзя построить схему, как играть на подборе. Необходимо просто вырывать этот долбанный мяч, это элементарно. Я не могу нарисовать им, как нужно играть на подборе», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Орландо».

Отметим, что «Лейкерс» за всю игру взяли 40 подборов, а баскетболисты «Орландо» в свою очередь забрали 51 подбор.

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» после старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча («Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс») и уступил также в трёх — от рук «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и в последней игре с «Орландо».