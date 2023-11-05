Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич намекнул на расставание с одним из легионеров

Главный тренер нижегородского «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич после поражения от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ рассказал, что клуб может расстаться с тяжёлым форвардом Александром Зечевичем.

«Откровенно вам скажу, он не вписался внутри коллектива. У нас уже есть разговоры, посмотрим. Нет будущего. Зечевич отличный парень, но это не профессия.

Мы его брали на 4-5 позиции, когда пытались усилиться. Можно сказать, ошибка… Но это грубо. Мы не можем выбирать игроков из Евролиги. Мы можем что-то найти и поднимать уровень. Иногда это не получается. Зека хороший парень, но, к сожалению, это очень трудно», – приводит слова Лукича телеграм-канал «Перехват».

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 89:64. Для команды во главе с Лукичем это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.