Экс-арбитр Донахи перестал судить матчи плей-офф НБА из-за того, что нокаутировал коллегу

Бывший арбитр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи рассказал о том, из-за чего однажды был удален из списка судей обслуживающих плей-офф.

«Это произошло из-за ситуации на предсезонных судейских встречах, когда мы с Джо Кроуфордом подрались на кулаках. Он ударил меня, а я в итоге отправил его в нокаут, из-за этого меня сняли со второго раунда плей-офф НБА», –приводит слова Донахи Fadeaway World со ссылкой на YouTube-канал VladTV.

Отметим, что карьеру в главной баскетбольной лиге Донахи начал в 2007 году, а завершил 13 годами позже. Также Донахи был завязан в скандал со ставками и был приговорён к 15 месяцам тюрьмы, из которых отсидел 11 и был отпущен под домашний арест, однако, нарушив его, отправился обратно в тюрьму до ноября 2009 года.